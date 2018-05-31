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Рейтинговое агенство Moody`s: ЧМ-2018 никак не повлияет на улучшение экономики России

Рейтинговое агентство Moody`s выпустило исследование, касающееся влияния чемпионата мира по футболу 2018 года на экономику России.

"Влияние на экономику будет весьма незначительным ввиду краткосрочности чемпионата мира и размеров страны. Несмотря на то, что Россия получит значительную выгоду от туризма на время проведения турнира, но это вклад в экономику будет краткосрочным и не внесет кардинальных изменений в состояние страны", - говорится в докладе, отрывки из которого приводит Reuters.

Стоит отметить, что мнение представителей Moody’s значительно разнится с информацией зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича, который ранее высказал мнение, что чемпионат мира даст серьезный толчок развитию экономики
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 15:30
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№3 Написал: anonymous (Сегодня, 15:52) #
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online

Цитата: Пивовед
Стоит отметить, что мнение представителей Moody’s значительно разнится с информацией зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича, который ранее высказал мнение, что чемпионат мира даст серьезный толчок развитию экономики

шикарный подъё6 .
сто баллов.
пусть расскажет этот Дворкович о серьёзном толчке для экономики от Распилиады 14 года..
а ну да, в декабре же под Новый год усилиями нашего Правительства рубль рухнул. smile

Дворкович правду говорит, а кто не верит, агенты госдепа!

Цитата: Sergeevich
Ну инфраструктура то останется, так или иначе. У нас теперь много шикарных стадионов.

на которых будут играть Мордовия, Балтика, Жемчужина и Крылья
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:51) #
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online

Ну инфраструктура то останется, так или иначе. У нас теперь много шикарных стадионов.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Стоит отметить, что мнение представителей Moody’s значительно разнится с информацией зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича, который ранее высказал мнение, что чемпионат мира даст серьезный толчок развитию экономики

шикарный подъё6 .
сто баллов.
пусть расскажет этот Дворкович о серьёзном толчке для экономики от Распилиады 14 года..
а ну да, в декабре же под Новый год усилиями нашего Правительства рубль рухнул. smile


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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