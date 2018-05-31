Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26648
Политика и события в стране и мире 4204
Ситуация на юго-востоке Украины 119445
Зенит 104641
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Более 100 автобусов будут использоваться командами-участницами на ЧМ-2018

Более 100 автобусов будут использоваться командами-участницами во время чемпионата мира 2018 года в России. Об этом на пресс-конференции сообщил глава отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира Международной федерации футбола Джей Нойхаус.

В четверг состоится церемония передачи ФИФА автотранспорта, который будет использоваться во время чемпионата мира.

"Организация чемпионата мира - очень непростая задача, но Россия с ней справляется. Большое значение имеет вопрос организации логистики и перевозки людей. У нас будет использоваться больше 100 автобусов для команд", - приводит слова Нойхауса ТАСС.
Сегодня, 16:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.