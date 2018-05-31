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Алексей Сорокин: все вопросы транспортной системы ЧМ-2018 решены

Все вопросы, связанные с транспортным обеспечением чемпионата мира по футболу 2018 года в России, решены. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Что касается транспортной системы, то мы не видим никаких сложностей, все вопросы решены. Все договоры с компаниями, обеспечивающими обслуживание перевозок, заключены. Все, что связано с командами, нам тоже понятно - состав сопровождения, все это согласовано", - сказал Сорокин.

"Команды - наш приоритет, несмотря на то, что мы одинаково внимательно относимся ко всем клиентским группам", - добавил он.

По словам Сорокина, жители прилегающих к стадионам районов с пониманием относятся к транспортным ограничениям, которые возникнут во время турнира.

"Чемпионат мира - мероприятие колоссального масштаба. Ограничения движения будут, они коснутся районов, прилегающих к стадионам. Но мы видим понимание со стороны жителей этих районов, уезжать за 101-й км не нужно, нормальная жизнедеятельность городов будет обеспечена", - отметил Сорокин.
Теги: Сорокин
Сегодня, 16:15
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