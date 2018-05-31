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Около 470 болельщиков включены в черный список ЧМ-2018

Власти Москвы сформировали черный список болельщиков из 467 человек, из них 157 - москвичи, которые не получили паспорт болельщика для доступа на матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

"Мы предполагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещения матчей, не сможет их посетить. Мы имеем четкую базу - 467 человек, из них 157 москвичей, все они не получили Fan ID - главный пропуск болельщика для допуска на матч. Нам уже несколько стран-участниц предоставили свои списки хулиганов, что позволило нам расширить этот список", - сказал он в рамках круглого стола "Содействие разнообразию и созданию свободной от дискриминации среды в городах РФ, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года".

Он отметил, что систему безопасности и доступа на матчи, которая будет работать в период чемпионата, дополнят современными технологиями - камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц, что также поможет вычислить и идентифицировать "болельщиков-хулиганов".

"Спорт должен объединять людей, а ни в коей мере не разжигать околофутбольные страсти. Мы понимаем, есть проблема, но уже сегодня мы работаем в оперативном режиме с представителями фан-клубов, например, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси", которые находятся у нас в стране", - отметил Черников.
Сегодня, 16:30
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№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
да ну.продадут без проблем.может еще и в наваре будут.но то что наши делают все через жопу-это да.

Знаешь, я смотрел как можно продать билет, там целая эпопея. Насчет навара тоже не факт, какой то аукцион или похожая хрень. В переходе его точно не сбагришь, они именные. Заявки писать и ждать реакции. Может есть конечно обходные пути, которыми пользуются спекулянты, фиг знает...
p.s. ну а так конечно списки такие нужны что бы неадекватов держать подальше от нормальных болел...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:08) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Продать билеты вроде можно, но проблематично.

да ну.продадут без проблем.может еще и в наваре будут.но то что наши делают все через жопу-это да.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Тупизм какой то. Сперва продали билеты, получили за это деньги, а потом человек, который взял билет не может им воспользоваться, потому что по каким то причинам ему паспорт болельщика не выдают. Представители ФИФА говорят что они все сделали, а это внутренняя кухня России типа, давать не давать. Продать билеты вроде можно, но проблематично. Сколько таких людей не известно, но их много. Думаю многие еще не сделали паспорта и узнают о "такой радости" когда уже поздно будет. Лично по мне правильнее было сперва паспорт болельщика заставлять сделать, а потом как обязательный атрибут его при покупке билета указывать. Но это же Россия.
p.s. у меня и у моих гостей с паспортами проблем слава богу не возникло...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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