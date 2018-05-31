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Около 470 болельщиков включены в черный список ЧМ-2018
Власти Москвы сформировали черный список болельщиков из 467 человек, из них 157 - москвичи, которые не получили паспорт болельщика для доступа на матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.
"Мы предполагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещения матчей, не сможет их посетить. Мы имеем четкую базу - 467 человек, из них 157 москвичей, все они не получили Fan ID - главный пропуск болельщика для допуска на матч. Нам уже несколько стран-участниц предоставили свои списки хулиганов, что позволило нам расширить этот список", - сказал он в рамках круглого стола "Содействие разнообразию и созданию свободной от дискриминации среды в городах РФ, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года".
Он отметил, что систему безопасности и доступа на матчи, которая будет работать в период чемпионата, дополнят современными технологиями - камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц, что также поможет вычислить и идентифицировать "болельщиков-хулиганов".
"Спорт должен объединять людей, а ни в коей мере не разжигать околофутбольные страсти. Мы понимаем, есть проблема, но уже сегодня мы работаем в оперативном режиме с представителями фан-клубов, например, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси", которые находятся у нас в стране", - отметил Черников.
"Мы предполагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещения матчей, не сможет их посетить. Мы имеем четкую базу - 467 человек, из них 157 москвичей, все они не получили Fan ID - главный пропуск болельщика для допуска на матч. Нам уже несколько стран-участниц предоставили свои списки хулиганов, что позволило нам расширить этот список", - сказал он в рамках круглого стола "Содействие разнообразию и созданию свободной от дискриминации среды в городах РФ, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года".
Он отметил, что систему безопасности и доступа на матчи, которая будет работать в период чемпионата, дополнят современными технологиями - камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц, что также поможет вычислить и идентифицировать "болельщиков-хулиганов".
"Спорт должен объединять людей, а ни в коей мере не разжигать околофутбольные страсти. Мы понимаем, есть проблема, но уже сегодня мы работаем в оперативном режиме с представителями фан-клубов, например, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси", которые находятся у нас в стране", - отметил Черников.
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