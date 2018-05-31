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Представлен автобус сборной России на ЧМ-2018

В четверг был представлен автобус сборной России, который национальная команда будет использовать на домашнем чемпионате мира, сообщает "Р-Спорт".

Оргкомитет "Россия-2018" в четверг получил в свое распоряжение служебный транспорт для турнира, в том числе автобусы для национальных команд. В Лужниках были представлены автобусы четырех сборных-участниц чемпионата мира – Германии, Франции, Бразилии и России.
Сегодня, 16:35
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№3 Написал: Asking (Сегодня, 17:28) #
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online

В защиту его ставьте, пока не поздно


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 17:13) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Fix
Не тот автобус, что в Австрии вчера был?

Не тот,эти автобусы другого цвета их можно увидеть на Троекуровском направлении
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 16:46) #
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Не тот автобус, что в Австрии вчера был?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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