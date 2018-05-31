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Представлен автобус сборной России на ЧМ-2018
В четверг был представлен автобус сборной России, который национальная команда будет использовать на домашнем чемпионате мира, сообщает "Р-Спорт".
Оргкомитет "Россия-2018" в четверг получил в свое распоряжение служебный транспорт для турнира, в том числе автобусы для национальных команд. В Лужниках были представлены автобусы четырех сборных-участниц чемпионата мира – Германии, Франции, Бразилии и России.
Оргкомитет "Россия-2018" в четверг получил в свое распоряжение служебный транспорт для турнира, в том числе автобусы для национальных команд. В Лужниках были представлены автобусы четырех сборных-участниц чемпионата мира – Германии, Франции, Бразилии и России.
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