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Ростов-на-Дону Ахмат
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Станислав Черчесов: запирать сборную России на время ЧМ-2018 не будем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, какие национальные команды помимо сборных Германии, Бразилии, Испании и Франции способны побороться за победу на ЧМ-2018.
- Сложно сказать, кто может преподнести сюрприз. К перечисленным вами сборным можно еще добавить Аргентину. Единственная команда, с кем мы не играли, из тех, кого вы называете – это Германия. Мы и с португальцами встречались на Кубке Конфедераций, и с бельгийцами в контрольном мачте, так что смогли проверить себя на уровне этих команд. Единственный минус, что по сравнению с ноябрьскими матчами против Аргентины и Испании, у нас нет трех футболистов, которые играли в основном составе. Речь о Джикии, Васине и Кокорине. Будут ли у игроков сборной России свободные часы, чтобы провести их в кругу семьи? На сборах и после контрольных матчей дни отдыха запланированы. Есть план, другое дело, что мы смотрим на состояние футболистов, поэтому он может корректироваться. Что касается дней после матчей чемпионата мира, то там выходных уже не будет. Другое дело, что у нас всегда есть возможность посещений в определенные часы, может семья приехать. Вся информация у нас вывешивается, когда можно, когда нет. Команду бессмысленно запирать на столь длительный срок. Если нет нормального контакта с семьей, эмоциональное состояние у футболиста лучше не станет, и мы это понимаем, - приводит его слова Bobsoccer.ru.
- Сложно сказать, кто может преподнести сюрприз. К перечисленным вами сборным можно еще добавить Аргентину. Единственная команда, с кем мы не играли, из тех, кого вы называете – это Германия. Мы и с португальцами встречались на Кубке Конфедераций, и с бельгийцами в контрольном мачте, так что смогли проверить себя на уровне этих команд. Единственный минус, что по сравнению с ноябрьскими матчами против Аргентины и Испании, у нас нет трех футболистов, которые играли в основном составе. Речь о Джикии, Васине и Кокорине. Будут ли у игроков сборной России свободные часы, чтобы провести их в кругу семьи? На сборах и после контрольных матчей дни отдыха запланированы. Есть план, другое дело, что мы смотрим на состояние футболистов, поэтому он может корректироваться. Что касается дней после матчей чемпионата мира, то там выходных уже не будет. Другое дело, что у нас всегда есть возможность посещений в определенные часы, может семья приехать. Вся информация у нас вывешивается, когда можно, когда нет. Команду бессмысленно запирать на столь длительный срок. Если нет нормального контакта с семьей, эмоциональное состояние у футболиста лучше не станет, и мы это понимаем, - приводит его слова Bobsoccer.ru.
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