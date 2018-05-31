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Сборная России готовится к вылету в Москву

Сборная России в ближайшее время вылетит из Австрии в Россию, где пройдет второй этап подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Россияне готовились к мировому первенству в Австрии с 21 по 31 мая. Теперь команда вернется в Москву, где 5 июля проведёт товарищеский матч против сборной Турции.
Теги: Сборная России
Сегодня, 16:47
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4
(0)
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 17:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Грозный пусть летят,там нормально потренируются,да и встретят нормально
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 17:03) #
  • -3
  •  (3)
online

где 5 июля проведёт товарищеский матч против сборной Турции

"Вот так он весь день в дерьмо и нырял!"
ПиСи: может июня? smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (0)
online

5 июля все наши будут на заслуженном отдыхе.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (1)
online

СБОРНАЯ РОССИИ ГОТОВИТСЯ К ВЫЛЕТУ ....ИЗ ГРУППЫ ЧМ......так вернее....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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