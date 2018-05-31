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Почти 2 тысячи городских волонтеров будут помогать гостям ЧМ-2018 на Кубани

Около 1,9 тыс. местных жителей будут помогать гостям чемпионата мира в качестве городских волонтеров в Краснодарском крае, где будут проходить игры или базироваться сборные - участницы первенства, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Важной частью подготовки к чемпионату стала работа с волонтерами. Помимо волонтеров оргкомитета, которые будут работать на стадионе, готовы к работе и городские - порядка 1,9 тыс. человек. Они будут присутствовать на авто- и железнодорожных вокзалах, аэропортах, тренировочных площадках в местах размещения команд, гостиницах, а также на центральных площадях городов", - сказал губернатор.

По его словам, стадион "Фишт" в Сочи и предматчевые тренировочные площадки уже получили паспорта безопасности, ведены в эксплуатацию площадки баз команд в Адлере, Анапе и Геленджике. На объектах установлены системы контроля с идентификацией лиц, камеры видеонаблюдения, досмотровые автомобильные устройства.

Для обслуживания чемпионата будут использоваться 134 автобуса, количество электропоездов будет увеличено почти в три раза - до 70 пар в сутки. Оказывать всю необходимую медицинскую помощь во время чемпионата будут восемь государственных и 13 муниципальных медицинских учреждений. Для работы в медпунктах стадиона и на территории фан-зоны планируется задействовать 156 медицинских работников. Кроме того, было приобретено 28 автомобилей скорой медицинской помощи.

"Сегодня я могу сказать, что Кубань уже на 100% готова к приему участников и болельщиков. Это касается не только стадиона, тренировочных площадок и баз размещения. Проработаны также вопросы, касающиеся транспортной составляющей, медицинского обслуживания, завершена масштабная работа по подготовке волонтеров", - подытожил глава региона.
Сегодня, 19:03
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