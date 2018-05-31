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Анзор Кавазашвили: мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили негативно оценил игру сборной России в товарищеском матче с Австрией (0:1).

"Мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов. То есть не все лучшие игроки в команде. Многие кандидатуры у меня вызывают сомнения. Много было разговоров о Глушакове и Денисове. Через прессу мы слышали мнения ответственных за сборную людей, что этот не готов, а у другого тяжелый характер. Хочу подчеркнуть, что в нашей сегодняшней ситуации не стоит смотреть на характер. Сегодня мы не можем набрать 11 классных игроков, потому что их просто нет.

У меня есть настороженность, потому что я не вижу ни одного классного игрока в составе. Исключение – Акинфеев, который может повести за собой команду. Думаю, если бы Игорь играл в полузащите или нападении, то он бы там навел порядок. А вчера мы все увидели, что у игроков нет понимания между собой, отсутствует пас, зато они умеют терять мяч и бить по ногам. Этого нельзя делать! Это некрасивый футбол", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили
Сегодня, 19:55
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8
(0)
№8 Написал: казылык (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: pivas
Уважаемый Анзор , ну нет у нас других .

заезженная пластинка,пока в сборную берут пенсионный триппер типа Игнашевича,а так же Акинфеева провалившего все что можно на главных турнирах, у нас нет будущего
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivas
Уважаемый Анзор , ну нет у нас других .


С новыми игроками нужно работать, со старыми и так сойдет. Это основной метод работы Станислава Черчесова. Да и работать он не умеет, результаты последних матчей говорят сами за себя.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 20:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
"мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов"

"Тех" - тут лишнее слово.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
когда Денисов играл в Зените, тот не вылезал с пъедестала. Теперь вот Локо помог. Большая глупость Черчесова - путать свою шерсть с государственными интересами. И это за 5 млн евро!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (4)
online

мне не кажется... у нас нет сборной....
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (1)

Зато у всех характер хороший
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 20:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivas
Уважаемый Анзор , ну нет у нас других .

"мозгов у нас нет " Простоквашино (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: pivas (Сегодня, 20:02) #
  • -4
  •  (4)

Уважаемый Анзор , ну нет у нас других .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
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