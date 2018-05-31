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Анзор Кавазашвили: мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов
Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили негативно оценил игру сборной России в товарищеском матче с Австрией (0:1).
"Мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов. То есть не все лучшие игроки в команде. Многие кандидатуры у меня вызывают сомнения. Много было разговоров о Глушакове и Денисове. Через прессу мы слышали мнения ответственных за сборную людей, что этот не готов, а у другого тяжелый характер. Хочу подчеркнуть, что в нашей сегодняшней ситуации не стоит смотреть на характер. Сегодня мы не можем набрать 11 классных игроков, потому что их просто нет.
У меня есть настороженность, потому что я не вижу ни одного классного игрока в составе. Исключение – Акинфеев, который может повести за собой команду. Думаю, если бы Игорь играл в полузащите или нападении, то он бы там навел порядок. А вчера мы все увидели, что у игроков нет понимания между собой, отсутствует пас, зато они умеют терять мяч и бить по ногам. Этого нельзя делать! Это некрасивый футбол", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
"Мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов. То есть не все лучшие игроки в команде. Многие кандидатуры у меня вызывают сомнения. Много было разговоров о Глушакове и Денисове. Через прессу мы слышали мнения ответственных за сборную людей, что этот не готов, а у другого тяжелый характер. Хочу подчеркнуть, что в нашей сегодняшней ситуации не стоит смотреть на характер. Сегодня мы не можем набрать 11 классных игроков, потому что их просто нет.
У меня есть настороженность, потому что я не вижу ни одного классного игрока в составе. Исключение – Акинфеев, который может повести за собой команду. Думаю, если бы Игорь играл в полузащите или нападении, то он бы там навел порядок. А вчера мы все увидели, что у игроков нет понимания между собой, отсутствует пас, зато они умеют терять мяч и бить по ногам. Этого нельзя делать! Это некрасивый футбол", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
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