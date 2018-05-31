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В Мосгордуме уверены, что в Москве не будет случаев проявления любой дискриминации во время ЧМ-2018
Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев выразил уверенность в том, что во время чемпионата мира по футболу в столице не будет случаев проявления любой дискриминации. Об этом он рассказал в Мосгордуме на круглом столе на тему "Формирование недискриминационной среды во время чемпионата мира".
"Главная тема сегодня - создание среды, свободной от дискриминации, не только в футболе, но и в спорте в целом. Правительство Москвы этой теме уделяет большое внимание, - цитирует Гуляева ТАСС. - Принимаем усилия, чтобы и гости, и футболисты чувствовали себя очень комфортно. Спортивные объекты и вся инфраструктура Москвы готовы принять и болельщиков, и лиц с ограниченными физическими возможностями".
Гуляев выразил уверенность, что во время чемпионата мира не будет никакой дискриминации.
"Во время Кубка конфедераций не было ни одного случая проявления дискриминации на стадионе "Спартак", и в Москве вообще. А это была своего рода репетиция чемпионата мира", - отметил он.
"Главная тема сегодня - создание среды, свободной от дискриминации, не только в футболе, но и в спорте в целом. Правительство Москвы этой теме уделяет большое внимание, - цитирует Гуляева ТАСС. - Принимаем усилия, чтобы и гости, и футболисты чувствовали себя очень комфортно. Спортивные объекты и вся инфраструктура Москвы готовы принять и болельщиков, и лиц с ограниченными физическими возможностями".
Гуляев выразил уверенность, что во время чемпионата мира не будет никакой дискриминации.
"Во время Кубка конфедераций не было ни одного случая проявления дискриминации на стадионе "Спартак", и в Москве вообще. А это была своего рода репетиция чемпионата мира", - отметил он.
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