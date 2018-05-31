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Николай Левин вернулся в "Мордовию" на должность директора

Новым директором "Мордовии" стал 59-летний Николай Левин, который уже занимал эту должность и вернулся в саранский клуб спустя пять лет, информирует официальный сайт ФНЛ.

Будучи футболистом Левин выступал в «Волге» (Нижний Новгород), «Светотехнике» (Саранск), «Спартаке» (Орел) и клубе «Знамя» (Арзамас). Последним профессиональным коллективом стал «Саранск-Экспорт», за который он играл в 1993 году.

После окончания игровой карьеры Николай Васильевич занялся административной деятельностью. В саранском клубе он был администратором, начальником команды, техническим и исполнительным директором. В 2005 году был назначен директором "Мордовии" и проработал на этой должности до 2013 года.
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