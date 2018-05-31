Вячеслав Колосков: Россия обыграет и Саудовскую Аравию, и Египет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что сборная России на ЧМ-2018 обыграет сборные Саудовской Аравии и Египта.– У меня есть уверенность, что мы выиграем и у Саудовской Аравии, и у Египта. А вот с Уругваем будет сложнее. Еще не факт, что Салах сыграет против нас. А даже если и выйдет на поле, считаю, Россия в целом превосходит Египет в классе. Должны брать шесть очков в первых турах. В общем, смотрю в будущее с оптимизмом, что рекомендую делать и всем остальным.