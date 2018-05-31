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Вячеслав Колосков: Россия обыграет и Саудовскую Аравию, и Египет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что сборная России на ЧМ-2018 обыграет сборные Саудовской Аравии и Египта.

– Уверены, что обыграем Саудовскую Аравию?

– У меня есть уверенность, что мы выиграем и у Саудовской Аравии, и у Египта. А вот с Уругваем будет сложнее. Еще не факт, что Салах сыграет против нас. А даже если и выйдет на поле, считаю, Россия в целом превосходит Египет в классе. Должны брать шесть очков в первых турах. В общем, смотрю в будущее с оптимизмом, что рекомендую делать и всем остальным.

Спорт Экспресс
Теги: Колосков
Сегодня, 22:09
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4
(1)
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:35) #
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online

А до Уругвая наши ракетные комплексы не достают?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не в этот раз


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 22:26) #
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online

Нью-Васюки


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ага!В плейстейшен!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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