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Сироты и ученики спортшкол смогут увидеть тренировку сборной Португалии в Кратове
Воспитанники детских домов и ученики спортшкол получат приоритет при распределении билетов на открытую тренировку сборной Португалии во главе с форвардом Криштиану Роналду в подмосковном Кратове. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
"Как попасть на открытую тренировку сборной Португалии? В ближайшее время мы получим от Федерации футбола Португалии пригласительные билеты, площадка рассчитана на 500 мест, часть из которых займут гости, приглашенные Португалией. Остальные билеты они передадут в организационный комитет, а оттуда их передадут в Министерство спорта. Приоритетом для посещения открытой тренировки для нас будут дети из спортивных школ, играющие в футбол, воспитанники детских домов", - цитирует ТАСС министра.
"Как попасть на открытую тренировку сборной Португалии? В ближайшее время мы получим от Федерации футбола Португалии пригласительные билеты, площадка рассчитана на 500 мест, часть из которых займут гости, приглашенные Португалией. Остальные билеты они передадут в организационный комитет, а оттуда их передадут в Министерство спорта. Приоритетом для посещения открытой тренировки для нас будут дети из спортивных школ, играющие в футбол, воспитанники детских домов", - цитирует ТАСС министра.
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