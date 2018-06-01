Дисквалификация капитана сборной Перу за кокаин приостановлена, он сыграет на ЧМ-2018

Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет сыграть на ЧМ-2018.В конце прошлого года в допинг-пробе 34-летнего форварда были обнаружены следы кокаина.ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. В мае Всемирное антидопинговое агентство опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев.Однако Швейцарский федеральный суд принял решение приостановить решение о дисквалификации Герреро до момента окончательного рассмотрения жалобы игрока. Окончательное решение о справедливости дисквалификации будет принято позднее.