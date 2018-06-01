Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119455
Политика и события в стране и мире 4208
Зенит 104645
КБ-Гостевая 26652
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Дисквалификация капитана сборной Перу за кокаин приостановлена, он сыграет на ЧМ-2018

Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет сыграть на ЧМ-2018.

В конце прошлого года в допинг-пробе 34-летнего форварда были обнаружены следы кокаина.

ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. В мае Всемирное антидопинговое агентство опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев.

Однако Швейцарский федеральный суд принял решение приостановить решение о дисквалификации Герреро до момента окончательного рассмотрения жалобы игрока. Окончательное решение о справедливости дисквалификации будет принято позднее.
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 08:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.