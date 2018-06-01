Мохамед Салах присоединится к сборной Египта 8 июня

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах присоединится к своим партнерам по национальной команде 8-го июня, а уже с 10-го числа начнет работать в общей группе.Таким образом, бомбардир должен сыграть на групповом этапе мундиаля. В квартете А Египет встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).