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Мохамед Салах присоединится к сборной Египта 8 июня

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах присоединится к своим партнерам по национальной команде 8-го июня, а уже с 10-го числа начнет работать в общей группе.

Таким образом, бомбардир должен сыграть на групповом этапе мундиаля. В квартете А Египет встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).
Теги: Салах
Сегодня, 11:42
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(0)
№3 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 13:11) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Урааа!!! sleepy
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (1)

отличная новость!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"смертушка" наша wink хорошо что у него все в порядке


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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