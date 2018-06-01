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РФС: на матч с Турцией продано 22 тысячи билетов

На последний товарищеский матч сборной России перед Чемпионатом мира продано 22 тысячи билетов.

"На данный момент реализовано порядка 22,5 тысяч (билетов), а ожидаем 25-26 тысяч. Билеты продаются как через футбольные клубы, так и предоставлялись футбольным школам: мы стараемся, чтобы были задействованы как можно больше близких к футболу людей" - цитирует руководителя коммерческого департамента РФС Владимира Карповича ТАСС

Игра пройдет 5 июня на "ВЭБ Арене" в Москве.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:14
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№2 Написал: stainless (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
К.А.,
То есть ты пожалел билетов детям?
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:58) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"На данный момент реализовано порядка 22,5 тысяч (билетов), а ожидаем 25-26 тысяч. Билеты продаются как через футбольные клубы, так и предоставлялись футбольным школам: мы стараемся, чтобы были задействованы как можно больше близких к футболу людей"

понятно.пошли по пути 15-ти миллионных-начали на халяву билеты раздавать.и это на сборную.докатились...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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