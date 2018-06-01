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Британский журнал включил Романа Зобнина в топ-10 потенциальных открытий ЧМ-2018

Британский журнал FourFourTwo назвал десятку игроков, для которых ЧМ-2018 может стать прорывным турниром.

В нее вошел полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин.

В десятке также есть полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, который сыграет за сборную Швеции. В списке есть и бывший нападающий "Краснодара" Мусса Конате. Он сыграет за Сенегал.

В десятке также: Алиреза Джаханбахш (Иран, АЗ Алкмаар), Лукас Торрейра (Уругвай, "Сампдория"), Петр Зелиньски (Польша, "Наполи"), Сергей Милинкович-Савич (Сербия, «Лацио»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Пионе Систо ("Сельта», Дания), Мигель Трауко (Перу, "Фламенго").
Теги: Зобнин
Сегодня, 15:53
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4
(1)
№4 Написал: казылык (Сегодня, 16:21) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Бавария»
а где же звезда загона Головин?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 16:15) #
  • -1
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online

Откуда они его знают))) сейчас и 60 % не показывает того,что было до травмы
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 16:12) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: sergey3709
А если из группы не выйдем?

Что значит "если"?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:56) #
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  •  (2)

А если из группы не выйдем?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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