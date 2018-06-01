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Ростуризм: спрос на жилье во время ЧМ-2018 превышает предложение

Спрос на жилье в городах проведения чемпионата мира 2018 года превышает предложение. Об этом сообщил в кулуарах Владимирского экономического форума заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

"Заняты все емкости номерного фонда, даже частный сектор. Откровенно говоря, спрос превышает предложение. У нас нет проблем с размещением, но, если можно было бы построить еще больше [гостиниц], конечно, это было бы востребовано", - цитирует Конюшкова ТАСС.

По словам Конюшкова, проведение матчей чемпионата мира положительно скажется на городах, которые ранее не принимали крупных мероприятий.

"Это и Саранск, и Самара, и Нижний Новгород. Это действительно даст большой импульс, позволило расширить и гостиничную базу, и культурную, и спортивную. Все даст колоссальный эффект", - добавил он.
Сегодня, 16:18
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