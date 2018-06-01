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Сборная Австралии в товарищеском матче разгромила Чехию

Сборная Австралии провела товарищеский матч с командой Чехии и добилась убедительной победы со счётом 4:0.

Товарищеский матч

Чехия – Австралия 0:4

Гол: Леки, 33, Наббаут, 54, Леки, 70, Югас, 80 (авто.)

Чехия: Коубек, Борил, Новак, Калас, Югас, Барак (Сикора, 57), Гушбауэр, Дарида, Копиц, Крменчик (Янкто, 46), Шик

Австралия: Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Рогич (Ирван, 66), Миллигэн, Луонго, Муй, Наббаут (Маклиран, 61) Леки, Круз (Петратос, 73)
Теги: Сборная Австралии Сборная Чехии
Сегодня, 16:43
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот уже и Австралия в футбол заиграла!!!
.....а там и хоккей не за горами.
Очнись российский спорт!


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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