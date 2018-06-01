Шведские полицейские будут работать в России во время ЧМ-2018

Правительство Швеции дало поручение Управлению полиции страны сотрудничать с Министерством внутренних дел России ЧМ-2018."Шведские полицейские окажут, в первую очередь, поддержку российским властям, проводя диалог со шведскими болельщиками во время турнира. Наша полиция хорошо знает своих болельщиков и их культуру. Они смогут внести вклад в безопасность мероприятия. Поскольку шведская полиция будет находиться на месте до тех пор, пока наша команда останется на турнире, я надеюсь, что полиция будет там долго", - отметил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Юханссон.Полиция будет находиться в тех городах, где пройдут матчи сборной Швеции по футболу, и в местах, где соберутся шведские болельщики.