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Шведские полицейские будут работать в России во время ЧМ-2018

Правительство Швеции дало поручение Управлению полиции страны сотрудничать с Министерством внутренних дел России ЧМ-2018.

"Шведские полицейские окажут, в первую очередь, поддержку российским властям, проводя диалог со шведскими болельщиками во время турнира. Наша полиция хорошо знает своих болельщиков и их культуру. Они смогут внести вклад в безопасность мероприятия. Поскольку шведская полиция будет находиться на месте до тех пор, пока наша команда останется на турнире, я надеюсь, что полиция будет там долго", - отметил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Юханссон.

Полиция будет находиться в тех городах, где пройдут матчи сборной Швеции по футболу, и в местах, где соберутся шведские болельщики.

welcome2018.com
Сегодня, 17:07
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хоп, шведский мусорок, не шей мне срок! (С)


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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