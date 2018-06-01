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Владимир Леонов: все службы "Казань-Арены" готовы к приему болельщиков на матчах ЧМ-2018

Службы, отвечающие за правопорядок, стюарды и работники стадиона "Казань-Арена" готовы к приему болельщиков на матчах чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Все наши службы, которые отвечают за правопорядок, у готовы, стадион тоже готов, стюарды готовы. Надеемся, что все болельщики будут адекватные. Если говорить о командах, которые играют у нас в группе, пугают многих польские болельщики. Но в последнее время с ними не было прецедентов", - цитирует Леонова ТАСС.

Министр добавил, что во время проведения Кубка конфедераций многие опасались появления агрессивных болельщиков.

"Такого не было, приезжали все адекватные, вменяемые люди. Тем более у нас есть система паспорта болельщика, которая очень хорошо фильтрует: если у человека есть какой-то не очень хороший бэкграунд, при чем не только российский, но и международный, то система может просто не выдать ему соответствующий паспорт", - объяснил Леонов.
Сегодня, 17:14
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№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи Казани в проведении ЧМ. Крутой город на фоне моих eбеней
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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