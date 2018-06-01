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В аэропорту Калининграда оборудовали буферную зону для гостей ЧМ-2018
Пространство, позволяющее разделить поклонников противоборствующих команд, которые проведут свои матчи чемпионата мира в Калининграде, создано на территории местного аэропорта.
"На площади у аэровокзала установлены шатры от непогоды, оборудована точка общественного питания. К началу проведения Чемпионата мира будут смонтированы мониторы для трансляции матчей и установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов", – сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".
"На площади у аэровокзала установлены шатры от непогоды, оборудована точка общественного питания. К началу проведения Чемпионата мира будут смонтированы мониторы для трансляции матчей и установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов", – сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".
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