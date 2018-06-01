Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119475
Политика и события в стране и мире 4213
Зенит 104653
КБ-Гостевая 26659
Курилка 1525
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

В аэропорту Калининграда оборудовали буферную зону для гостей ЧМ-2018

Пространство, позволяющее разделить поклонников противоборствующих команд, которые проведут свои матчи чемпионата мира в Калининграде, создано на территории местного аэропорта.

"На площади у аэровокзала установлены шатры от непогоды, оборудована точка общественного питания. К началу проведения Чемпионата мира будут смонтированы мониторы для трансляции матчей и установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов", – сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".
Сегодня, 17:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.