В аэропорту Калининграда оборудовали буферную зону для гостей ЧМ-2018

Пространство, позволяющее разделить поклонников противоборствующих команд, которые проведут свои матчи чемпионата мира в Калининграде, создано на территории местного аэропорта."На площади у аэровокзала установлены шатры от непогоды, оборудована точка общественного питания. К началу проведения Чемпионата мира будут смонтированы мониторы для трансляции матчей и установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов", – сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".