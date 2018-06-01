Новый запрещающий знак появится на дорогах на время ЧМ-2018

Новый дорожный знак "Движение автобусов запрещено" вводится в РФ на время ЧМ-2018. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина.Действие нового запрещающего дорожного знака будет распространяться на автобусы, осуществляющие перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Изменения будут действовать с 1 июня до 17 июля 2018 года.