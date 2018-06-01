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Роман Абрамович готов продать "Челси" за 1,3 миллиарда евро

Владелец "Челси" Роман Абрамович будет готов продать клуб за 1,3 миллиарда евро, сообщает The Times.

Напомним, ранее Абрамович не смог получить британскую визу. Также клуб также приостановил строительство нового стадиона стоимостью около миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел "Челси" летом 2003 года за 150 миллионов евро.
Теги: Абрамович Челси
Сегодня, 18:27
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8
(1)
№8 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
теперь купит какой-нибудь хапоэль или маккаби?
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хана Челси.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47) #
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  •  (2)
online

Цитата: Asking
Практически цена одной сортир-арены. Продайте и купите Челси

Дай совет Федуну, вдруг заинтересуется. Или Собянину предложи продать Лужники.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
о, евромечта жида накрылась медным тазом? Бриташка протянула свои жадные руки к честно украденному?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: grisha
Это обида или признание, что отмывал бандитские деньги Путина ?
Странное сообщение - Израиль тем более не примет фашистские деньги
Его единственный проступок, что давал путину выкуп за свою жизнь - оплачивал сборную и тренеров и делился с бандитом

Эх, Грыша, Грыша.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 18:42) #
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  •  (4)
online

Практически цена одной сортир-арены. Продайте и купите Челси


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неожиданно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:30) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Это обида или признание, что отмывал бандитские деньги Путина ?
Странное сообщение - Израиль тем более не примет фашистские деньги
Его единственный проступок, что давал путину выкуп за свою жизнь - оплачивал сборную и тренеров и делился с бандитом
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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