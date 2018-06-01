Роман Абрамович готов продать "Челси" за 1,3 миллиарда евро

Владелец "Челси" Роман Абрамович будет готов продать клуб за 1,3 миллиарда евро, сообщает The Times.Напомним, ранее Абрамович не смог получить британскую визу. Также клуб также приостановил строительство нового стадиона стоимостью около миллиарда фунтов.Абрамович приобрел "Челси" летом 2003 года за 150 миллионов евро.