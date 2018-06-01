Nike представил бутсы в честь сборной Нигерии

Сборная Нигерии завоевала любовь фанатов благодаря своей дерзости, стилю игры и смелой форме футбольной команды. Команда примет участие в ЧМ-2018 — будет играть в группе D.Новые футбольные бутсы NaijaMercurial 360, вдохновленные игрой сборной Нигерии, стали дополнением к коллекции спортивной формы. Бутсы зеленого и черного цветов уже доступны в фирменных магазинах Nike и в сервисе NIKEiD.