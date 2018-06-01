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Nike представил бутсы в честь сборной Нигерии

Сборная Нигерии завоевала любовь фанатов благодаря своей дерзости, стилю игры и смелой форме футбольной команды. Команда примет участие в ЧМ-2018 — будет играть в группе D.

Новые футбольные бутсы NaijaMercurial 360, вдохновленные игрой сборной Нигерии, стали дополнением к коллекции спортивной формы. Бутсы зеленого и черного цветов уже доступны в фирменных магазинах Nike и в сервисе NIKEiD.

Nike представил бутсы в честь сборной Нигерии

Sport24
Теги: Сборная Нигерии
Сегодня, 18:40
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 18:50) #
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Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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