Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119485
Политика и события в стране и мире 4214
Зенит 104655
КБ-Гостевая 26659
Курилка 1525
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Дмитрий Аленичев: родные стены помогут сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

"Я оптимист. Считаю, нам по силам выйти из группы. И я верю в то, что команда покажет хороший футбол.

Пока Станислав Черчесов пробует разные варианты. Но мы придем к общему знаменателю. За функциональное состояние сборников не переживаю. Да и родные стены должны помочь", - цитирует Аленичева Sport24.
Теги: Аленичев Сборная России
Сегодня, 19:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: casabl (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (0)

Знавал одного толкового тренера, который специализировался на вытаскивании команд из ям.
Он иногда говорил:" не получится, потому что мне НЕКЕМ играть".
Это и сборной касается. Там собрались люди НЕ КОНКУРЕНТНОГО УРОВНЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА. А попадание на чемп на халяву команды не сделает.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: pisto (Сегодня, 19:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
До хрена помогли год назад
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.