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Плакаты к чемпионату мира возмутили украинцев
Украинские СМИ возмутились плакатам с надписью "Футбольная Россия", которые были размещены в московском аэропорту Шереметьево.
Отмечается, что на плакате изображены украинские футболисты, бывшие игроки киевского "Динамо" Игорь Беланов и Евгений Рудаков. Причем, причиной возмущения также стал тот факт, что Рудаков был указан под именем Валерий, а не Евгений.
Беланов, родившийся в Одессе, никогда не выступал за российские клубы, а Рудаков в 1960-м числился в дубле московского "Торпедо".
"Трибуна"
Отмечается, что на плакате изображены украинские футболисты, бывшие игроки киевского "Динамо" Игорь Беланов и Евгений Рудаков. Причем, причиной возмущения также стал тот факт, что Рудаков был указан под именем Валерий, а не Евгений.
Беланов, родившийся в Одессе, никогда не выступал за российские клубы, а Рудаков в 1960-м числился в дубле московского "Торпедо".
"Трибуна"
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