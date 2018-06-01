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Плакаты к чемпионату мира возмутили украинцев

Украинские СМИ возмутились плакатам с надписью "Футбольная Россия", которые были размещены в московском аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что на плакате изображены украинские футболисты, бывшие игроки киевского "Динамо" Игорь Беланов и Евгений Рудаков. Причем, причиной возмущения также стал тот факт, что Рудаков был указан под именем Валерий, а не Евгений.

Беланов, родившийся в Одессе, никогда не выступал за российские клубы, а Рудаков в 1960-м числился в дубле московского "Торпедо".

"Трибуна"
Сегодня, 19:21
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(2)
№5 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 20:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Спецом, что бы скакунрв по д ъ е б н у т ь)))
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 20:02) #
  • -2
  •  (4)

Что правда то правда.Ладно Рудаков еще в торпедо хоть числился,но хоть бы имя уж правильно указали.это неуважение ,если имя и то неправильно указали.Вот только не пойму :росийских вратарей уровня Рудакова было не мало. А насчет Беланова это уже перебор
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Москалi укралi нашу iсторiю, наше сало, нашiх футболiстiв и наш галоперiдол!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
пойдут скакать.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (3)
online

Нарисуйте им Онопку ч Цилей-одесситом smile И Тимащука.


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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