Плакаты к чемпионату мира возмутили украинцев

Украинские СМИ возмутились плакатам с надписью "Футбольная Россия", которые были размещены в московском аэропорту Шереметьево.Отмечается, что на плакате изображены украинские футболисты, бывшие игроки киевского "Динамо" Игорь Беланов и Евгений Рудаков. Причем, причиной возмущения также стал тот факт, что Рудаков был указан под именем Валерий, а не Евгений.Беланов, родившийся в Одессе, никогда не выступал за российские клубы, а Рудаков в 1960-м числился в дубле московского "Торпедо".