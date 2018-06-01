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Власти Сербии готовы выплатить сборной 10 миллионов евро в случае победы на ЧМ-2018

Сборная Сербии в случае победы на чемпионате мира-2018 получит 10 миллионов евро, сообщает sport.blic.rs со ссылкой на президента страны Александра Вучича.

Если команда завоюет серебро, то получит 5 миллионов, а в случае выхода из группы - 500 тысяч евро. Сербы сыграют с одной группе с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.
Теги: Сборная Сербии
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