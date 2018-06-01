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Кафу: у сборной России есть шансы победить на ЧМ-2018

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу считает, что сборная России имеет шансы стать победителем ЧМ-2018.

"У сборной Бразилии хорошие шансы [стать чемпионом мира]. Также шансы есть у сборной России, которая будет выступать дома", - цитирует Кафу ТАСС.
Теги: Кафу Сборная России
Сегодня, 21:13
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(2)
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пока не сыгран ни один матч у всех есть шансы.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 23:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Нашивку на плечо 1% как у Ангелов Смерти
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: grisha (Сегодня, 22:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Enterprise
какое место хоть взяли?

Обычное, путинское, в джопе
Но глубже - есть успехи у всех чиновников в достижении этой жопы путина
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
По хоккею?Так вроде уже прошел,и там мы пролетели!Кстати какое место хоть взяли?
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Троллить разрешается


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№9 Написал: grisha (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
если конкурентов в аэропортах не пропустить

Можно проще, по советскому сценарию - напасть на какую нибудь страну
Тогда из конкурентов останутся только Сев Корея и Иран
Бронза обеспечена )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (1)
online

Как в "Тупой и ещё тупее": 1 из 1 000 000. Не все потеряно))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 21:47) #
  • +2
  •  (2)

Безусловно,есть....во сне....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
КАФУ: У СБОРНОЙ РОССИИ ЕСТЬ ШАНСЫ ПОБЕДИТЬ НА ЧМ-2018

Шансы всегда есть, но тут только если конкурентов в аэропортах не пропустить
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:37) #
  • -2
  •  (2)

Веселый парень....

Бразилия не станет чемпионом. Или Аргентина или Португалия. Месси с Роналдо вступают в финальный батл. Последний шанс для обоих стать бессмертным.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: следующий (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Чё накинулись на человека? Он же не сказал, какой шанс. А он составляет 0,01%
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№3 Написал: Foot_ball (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
срочно этого господина к психиатру.у нас своих больных хватает.
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
шутка....


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Зазеркалье... (наверное, ради смеха ляпнул, не удивлюсь, если едет на ЧМ + сюда с нашими девками тусить...).


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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