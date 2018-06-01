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Кафу: как и другие города России, Калининград очень красив

Знаменитый бразильский футболист, двукратный чемпион мира Кафу принял участие в открытии официального магазина чемпионата мира-2018 в Калининграде.

Бразильцу продемонстрировали фарфоровые сервизы с символикой турнира, он примерил шапку-ушанку с эмблемой чемпионата, а также поднял над головой брелок в виде трофея чемпионата мира.

"Что касается Калининграда, то я уверен, что этот город хорошо примет сборную Сербии, которая будет здесь базироваться. Здесь пройдут хорошие матчи. Как и другие города России, Калининград очень красив", - цитирует Кафу ТАСС.
Сегодня, 22:17
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