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ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018 (видео)

ФИФА представила телевизионную заставку чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Вчера, 23:08
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5
(1)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
По мне средненько, слишком много компьютерной графики, да и поймут ли иностранцы символизм в видео, без подсказок я очень сомневаюсь что поймут.
Обычная безвкусная, однотипная жвачка от ФИФА. Что ЮАР, что Бразилия, теперь Россия - одни и те-же дизайнеры и графики.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Ура!!! комментарий излишни.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ramzes
Очень круто получилос

Цитата: Campos
Клёво! Есть чем гордиться!


И всё же чисто наш ролик, под классическую музыку, объективно лучше, аж пробирает...
Цитата: Ramzes
Все-таки это офигенно, что самое главное событие четырехлетия проходит в России

Говорил(с момента получения права провести), говорю, и буду, скорее, говорить, что этот ЧМ18 нам совершенно не в тему: и по спортивным, и по политическим, и по социальным причинам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Ramzes Hamburg (Вчера, 23:30) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
Очень круто получилось! Все-таки это офигенно, что самое главное событие четырехлетия проходит в России. Внимание всего мира будет приковано к России. Люди со всего мира смогут поближе познакомиться с великой историей огромной страны.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№1 Написал: Campos Москва (Вчера, 23:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Клёво! Есть чем гордиться!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
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