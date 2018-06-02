Сборная Египта сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче

Сборная Египта, в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче.Встреча прошла в Бергамо (Италия) на стадионе "Атлети Адзурри" и завершилась со счётом 0:0.В следующем товарищеском матче Египет 6 июня встретится с Бельгией.