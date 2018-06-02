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Сборная Египта сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче

Сборная Египта, в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче.

Встреча прошла в Бергамо (Италия) на стадионе "Атлети Адзурри" и завершилась со счётом 0:0.

В следующем товарищеском матче Египет 6 июня встретится с Бельгией.
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 11:44
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№2 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: РостовПапа
Ого! Нам конец

Было очевидно))


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ого! Нам конец
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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