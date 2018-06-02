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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Игорь Смольников: Хаос? Просто что-то где-то не получилось
Защитник сборной России и "Зенита" Игорь Смольников пообщался с журналистами после возвращения сборной из Австрии и ответил на вопрос, переживает ли команда по поводу недавних результатов:
- В пятницу сборная провела тренировку, которая была закрыта от прессы. Что там происходило? И как вообще Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?
- У нас с главным тренером состоялась небольшая беседа. Потом была продуктивная тренировка. Но поскольку она была закрытая, подробно говорить о ней я не стану.
- Самое важное, что было во время разговора? Черчесов обвинял вас в том, что вы плохо играли с австрийцами, или взял вину на себя?
- Думаю, вообще не надо никого персонально винить. Виновата вся команда. Все мы вместе. Подробно будем говорить о матче сегодня, на теоретическом занятии. Там укажут на все наши ошибки и недочеты.
- Сами какие ошибки и недочеты видите? Поражение вышло достаточно болезненным, смотрелась игра нашей сборной совсем тяжело.
- Послушайте... Что-то где-то не получилось, но самое главное для нас сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Ведь эта встреча станет последней репетицией перед Чемпионатом Мира.
- Со стороны футбол сборной России напоминал хаос.
- Не сказал бы, что был хаос. Просто что-то где-то не получилось. Вот и все. А более подробно нам расскажут сегодня вечером.
- Когда мы проигрывали французам или бразильцам, все говорили, что мы просто встречаемся с лучшими сборными. Теперь мы проиграли Австрии. До чемпионата мира две недели. Вас такие тенденции не пугают?
- Я не согласен. Посмотрим после матча с Турцией. А непосредственно на чемпионате мира покажем, на что мы способны и как готовились. Надеюсь, будет удовлетворительный результат.
- Но вы не боитесь, что может не получиться?
- Мы об этом не думаем.
- А потенциал для роста за эти две недели чувствуете? Сможете прибавить?
- Все покажет чемпионат мира. По одному матчу с Австрией судить глупо.
- Болельщики по всей стране сейчас очень расстроены после таких результатов. Как-то можете их обнадежить?
- Огромное спасибо им за поддержку. Хочу попросить их, чтобы они и дальше продолжали нас поддерживать. А мы постараемся со своей стороны сделать все возможное.
- Как в команде себя ощущает Марио Фернандес, который не говорит по-русски? Ощущает ли он себя частью команды?
- Игровые моменты Марио понимает. Какие-то вещи подсказывает ему переводчик. Но Фернандес уже много лет в России, так что у него нет никаких проблем.
- Есть у вас такое ощущение, что чемпионат мира уже совсем рядом?
- Мы только что вернулись со сборов в Австрии, но с каждым днем все это будет ощущаться сильнее и сильнее. Особенно после игры с Турцией. Пока же мы думаем непосредственно о ней. Эмоции здесь нужно отключить.
- Находясь в сборной, вы узнали о назначении Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита". Как отреагировали?
- Я думаю, это отличная новость для всех нас. Хочу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог всем нам как можно больше побед.
- Он возвращает в команду Анюкова...
- Так это здорово! Он тренер, ему виднее, - передаёт слова игрока корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- В пятницу сборная провела тренировку, которая была закрыта от прессы. Что там происходило? И как вообще Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?
- У нас с главным тренером состоялась небольшая беседа. Потом была продуктивная тренировка. Но поскольку она была закрытая, подробно говорить о ней я не стану.
- Самое важное, что было во время разговора? Черчесов обвинял вас в том, что вы плохо играли с австрийцами, или взял вину на себя?
- Думаю, вообще не надо никого персонально винить. Виновата вся команда. Все мы вместе. Подробно будем говорить о матче сегодня, на теоретическом занятии. Там укажут на все наши ошибки и недочеты.
- Сами какие ошибки и недочеты видите? Поражение вышло достаточно болезненным, смотрелась игра нашей сборной совсем тяжело.
- Послушайте... Что-то где-то не получилось, но самое главное для нас сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Ведь эта встреча станет последней репетицией перед Чемпионатом Мира.
- Со стороны футбол сборной России напоминал хаос.
- Не сказал бы, что был хаос. Просто что-то где-то не получилось. Вот и все. А более подробно нам расскажут сегодня вечером.
- Когда мы проигрывали французам или бразильцам, все говорили, что мы просто встречаемся с лучшими сборными. Теперь мы проиграли Австрии. До чемпионата мира две недели. Вас такие тенденции не пугают?
- Я не согласен. Посмотрим после матча с Турцией. А непосредственно на чемпионате мира покажем, на что мы способны и как готовились. Надеюсь, будет удовлетворительный результат.
- Но вы не боитесь, что может не получиться?
- Мы об этом не думаем.
- А потенциал для роста за эти две недели чувствуете? Сможете прибавить?
- Все покажет чемпионат мира. По одному матчу с Австрией судить глупо.
- Болельщики по всей стране сейчас очень расстроены после таких результатов. Как-то можете их обнадежить?
- Огромное спасибо им за поддержку. Хочу попросить их, чтобы они и дальше продолжали нас поддерживать. А мы постараемся со своей стороны сделать все возможное.
- Как в команде себя ощущает Марио Фернандес, который не говорит по-русски? Ощущает ли он себя частью команды?
- Игровые моменты Марио понимает. Какие-то вещи подсказывает ему переводчик. Но Фернандес уже много лет в России, так что у него нет никаких проблем.
- Есть у вас такое ощущение, что чемпионат мира уже совсем рядом?
- Мы только что вернулись со сборов в Австрии, но с каждым днем все это будет ощущаться сильнее и сильнее. Особенно после игры с Турцией. Пока же мы думаем непосредственно о ней. Эмоции здесь нужно отключить.
- Находясь в сборной, вы узнали о назначении Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита". Как отреагировали?
- Я думаю, это отличная новость для всех нас. Хочу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог всем нам как можно больше побед.
- Он возвращает в команду Анюкова...
- Так это здорово! Он тренер, ему виднее, - передаёт слова игрока корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
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