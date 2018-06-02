Игорь Смольников: Хаос? Просто что-то где-то не получилось

Защитник сборной России и "Зенита" Игорь Смольников пообщался с журналистами после возвращения сборной из Австрии и ответил на вопрос, переживает ли команда по поводу недавних результатов:- У нас с главным тренером состоялась небольшая беседа. Потом была продуктивная тренировка. Но поскольку она была закрытая, подробно говорить о ней я не стану.- Думаю, вообще не надо никого персонально винить. Виновата вся команда. Все мы вместе. Подробно будем говорить о матче сегодня, на теоретическом занятии. Там укажут на все наши ошибки и недочеты.- Послушайте... Что-то где-то не получилось, но самое главное для нас сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Ведь эта встреча станет последней репетицией перед Чемпионатом Мира.- Не сказал бы, что был хаос. Просто что-то где-то не получилось. Вот и все. А более подробно нам расскажут сегодня вечером.- Я не согласен. Посмотрим после матча с Турцией. А непосредственно на чемпионате мира покажем, на что мы способны и как готовились. Надеюсь, будет удовлетворительный результат.- Мы об этом не думаем.- Все покажет чемпионат мира. По одному матчу с Австрией судить глупо.- Огромное спасибо им за поддержку. Хочу попросить их, чтобы они и дальше продолжали нас поддерживать. А мы постараемся со своей стороны сделать все возможное.- Игровые моменты Марио понимает. Какие-то вещи подсказывает ему переводчик. Но Фернандес уже много лет в России, так что у него нет никаких проблем.- Мы только что вернулись со сборов в Австрии, но с каждым днем все это будет ощущаться сильнее и сильнее. Особенно после игры с Турцией. Пока же мы думаем непосредственно о ней. Эмоции здесь нужно отключить.- Я думаю, это отличная новость для всех нас. Хочу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог всем нам как можно больше побед.- Так это здорово! Он тренер, ему виднее, - передаёт слова игрока корреспондентГригорий Каленов.