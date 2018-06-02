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Игорь Смольников: Хаос? Просто что-то где-то не получилось

Игорь Смольников: Хаос? Просто что-то где-то не получилосьЗащитник сборной России и "Зенита" Игорь Смольников пообщался с журналистами после возвращения сборной из Австрии и ответил на вопрос, переживает ли команда по поводу недавних результатов:

- В пятницу сборная провела тренировку, которая была закрыта от прессы. Что там происходило? И как вообще Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?

- У нас с главным тренером состоялась небольшая беседа. Потом была продуктивная тренировка. Но поскольку она была закрытая, подробно говорить о ней я не стану.

- Самое важное, что было во время разговора? Черчесов обвинял вас в том, что вы плохо играли с австрийцами, или взял вину на себя?

- Думаю, вообще не надо никого персонально винить. Виновата вся команда. Все мы вместе. Подробно будем говорить о матче сегодня, на теоретическом занятии. Там укажут на все наши ошибки и недочеты.

- Сами какие ошибки и недочеты видите? Поражение вышло достаточно болезненным, смотрелась игра нашей сборной совсем тяжело.

- Послушайте... Что-то где-то не получилось, но самое главное для нас сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Ведь эта встреча станет последней репетицией перед Чемпионатом Мира.

- Со стороны футбол сборной России напоминал хаос.

- Не сказал бы, что был хаос. Просто что-то где-то не получилось. Вот и все. А более подробно нам расскажут сегодня вечером.

- Когда мы проигрывали французам или бразильцам, все говорили, что мы просто встречаемся с лучшими сборными. Теперь мы проиграли Австрии. До чемпионата мира две недели. Вас такие тенденции не пугают?

- Я не согласен. Посмотрим после матча с Турцией. А непосредственно на чемпионате мира покажем, на что мы способны и как готовились. Надеюсь, будет удовлетворительный результат.

- Но вы не боитесь, что может не получиться?

- Мы об этом не думаем.

- А потенциал для роста за эти две недели чувствуете? Сможете прибавить?

- Все покажет чемпионат мира. По одному матчу с Австрией судить глупо.

- Болельщики по всей стране сейчас очень расстроены после таких результатов. Как-то можете их обнадежить?

- Огромное спасибо им за поддержку. Хочу попросить их, чтобы они и дальше продолжали нас поддерживать. А мы постараемся со своей стороны сделать все возможное.

- Как в команде себя ощущает Марио Фернандес, который не говорит по-русски? Ощущает ли он себя частью команды?

- Игровые моменты Марио понимает. Какие-то вещи подсказывает ему переводчик. Но Фернандес уже много лет в России, так что у него нет никаких проблем.

- Есть у вас такое ощущение, что чемпионат мира уже совсем рядом?

- Мы только что вернулись со сборов в Австрии, но с каждым днем все это будет ощущаться сильнее и сильнее. Особенно после игры с Турцией. Пока же мы думаем непосредственно о ней. Эмоции здесь нужно отключить.

- Находясь в сборной, вы узнали о назначении Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита". Как отреагировали?

- Я думаю, это отличная новость для всех нас. Хочу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог всем нам как можно больше побед.

- Он возвращает в команду Анюкова...

- Так это здорово! Он тренер, ему виднее, - передаёт слова игрока корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Теги: Смольников сборная России
Сегодня, 14:12
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7
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№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Блд, такое впечатление, что в Зину берут только из школы дебилов.
"Что-то где-то". А что-то хоть где-то получилось? Например у тебя?

у вас в мясе держится только за счет Промеса,его нет вы середняки,так что делай выводы даун свиной
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Больной бредит.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Блд, такое впечатление, что в Зину берут только из школы дебилов.
"Что-то где-то". А что-то хоть где-то получилось? Например у тебя?

Видимо Глушак одухотворенная и развитая личность.Ваш Глушак отражает всю суть Сраптака.Бесполезный,туповатый и малоразвитый персонаж,способный не очень хорошо пинать мяч,а в остальное время раздающий вью с перлами и выкладывающий фотки с одной медалькой в соц сети.Голова большая,но сплошная кость.И не он один такой.Будь у сборной выбор как еще лет десять назад Глушака бы и в резерв на товарняк не пригласили.Собственно как сборная перестала иметь костяк из Зенита и Цска,а стала наполнением Спартаковцев,спартаковских воспитанников и разного иностранного шлака с рос паспортом так собственно и наступили темные времена.Будь в воротах не Игорь,а Селихов или Ребров думаю мы бы уступали с двузначным счетом.Сборная из лучшей школы в стране и народной команды на проверку оказалась полным шлаком уровнем условной Молдавии или Словении..Чему удивляться?Спартак изнасиловали со счетом 7-0,а могли и куда крупнее.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:02) #
  • +1
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футбол сборной России напоминал хаос


более подробно нам расскажут сегодня вечером.


Более подробно, это значит с матюгами и назначением "персональных врагов Черчесова".
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 14:50) #
  • -3
  •  (5)

Блд, такое впечатление, что в Зину берут только из школы дебилов.
"Что-то где-то". А что-то хоть где-то получилось? Например у тебя?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
- Все покажет чемпионат мира. По одному матчу с Австрией судить глупо.

остальные товарняки не в счет?по ним судить тоже глупо?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
что-то где-то

ну тогда ладно, теперь понятна суть проблемы и как ее решать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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