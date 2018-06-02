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Журнал FourFourTwo включил Льва Яшина в топ-25 лучших игроков чемпионатов мира

Футбольный журнал FourFourTwo в преддверии старта ЧМ-2018 представил свой рейтинг топ-25 лучших игроков чемпионатов мира.

На 12-ю позицию рейтинга редакция поставила экс-голкипера сборной СССР Льва Яшина, который принимал участие на ЧМ в 1958, 1962 и 1966 г.

На первое место FourFourTwo поставил бывшего нападающего сборной Аргентины, чемпиона мира-1986 Диего Марадону, второе место занял экс-форвард сборной Бразилии Пеле (чемпион-1958, 1962 и 1970), а третье – Мирослав Клозе, ставший побетителем мирового первенства в 2014 году в составе сборной Германии.

1. Диего Марадона (Аргентина);

2. Пеле (Бразилия);

3. Мирослав Клозе (Германия);

4. Роналдо (Бразилия);

5. Франц Беккенбауэр (Германия);

6. Кафу (Бразилия);

7. Гарринча (Бразилия);

8. Жюст Фонтен (Франция);

9. Зинедин Зидан (Франция);

10. Йохан Кройфф (Голландия);

11. Герд Мюллер (Германия);

12. Лев Яшин (СССР);

13. Паоло Росси (Италия);

14. Карлос Альберто (Бразилия);

15. Фабио Каннаваро (Италия);

16. Ференц Пушкаш (Венгрия);

17. Хави (Испания);

18. Мишель Платини (Франция);

19. Лотар Маттеус (Германия);

20. Эйсебио (Португалия);

21. Жаирзиньо (Бразилия);

22. Паоло Мальдини (Италия);

23. Ривалдо (Бразилия);

24. Роже Милла (Камерун);

25. Гари Линекер (Англия).

Sports
Теги: Яшин
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