Журнал FourFourTwo включил Льва Яшина в топ-25 лучших игроков чемпионатов мира

Футбольный журнал FourFourTwo в преддверии старта ЧМ-2018 представил свой рейтинг топ-25 лучших игроков чемпионатов мира.На 12-ю позицию рейтинга редакция поставила экс-голкипера сборной СССР Льва Яшина, который принимал участие на ЧМ в 1958, 1962 и 1966 г.На первое место FourFourTwo поставил бывшего нападающего сборной Аргентины, чемпиона мира-1986 Диего Марадону, второе место занял экс-форвард сборной Бразилии Пеле (чемпион-1958, 1962 и 1970), а третье – Мирослав Клозе, ставший побетителем мирового первенства в 2014 году в составе сборной Германии.1. Диего Марадона (Аргентина);2. Пеле (Бразилия);3. Мирослав Клозе (Германия);4. Роналдо (Бразилия);5. Франц Беккенбауэр (Германия);6. Кафу (Бразилия);7. Гарринча (Бразилия);8. Жюст Фонтен (Франция);9. Зинедин Зидан (Франция);10. Йохан Кройфф (Голландия);11. Герд Мюллер (Германия);12. Лев Яшин (СССР);13. Паоло Росси (Италия);14. Карлос Альберто (Бразилия);15. Фабио Каннаваро (Италия);16. Ференц Пушкаш (Венгрия);17. Хави (Испания);18. Мишель Платини (Франция);19. Лотар Маттеус (Германия);20. Эйсебио (Португалия);21. Жаирзиньо (Бразилия);22. Паоло Мальдини (Италия);23. Ривалдо (Бразилия);24. Роже Милла (Камерун);25. Гари Линекер (Англия).