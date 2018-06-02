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Кафу, Сенников и Панов открыли Парк футбола в Калининграде
В Калининграде состоялась церемония открытия Парка футбола.
В церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, мэр Калининграда Алексей Силанов, а также двукратный чемпион мира бразилец Кафу и бывшие футболисты сборной России - Дмитрий Сенников и Александр Панов.
В воскресенье в Парке футбола состоится матч легенд ФИФА и легенд сборной России. В команду легенд ФИФА вошли экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, бывший защитник сборной Англии Уэс Браун, Кафу, бывший полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар, бывший форвард сборной Нигерии Нванкво Кану, экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш. Сборную легенд России представят экс- игроки национальной сборной: голкипер Руслан Нигматуллин, полузащитники Александр Мостовой, Алексей Смертин и Андрей Тихонов, а также Сенников и Панов.
ТАСС
В церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, мэр Калининграда Алексей Силанов, а также двукратный чемпион мира бразилец Кафу и бывшие футболисты сборной России - Дмитрий Сенников и Александр Панов.
В воскресенье в Парке футбола состоится матч легенд ФИФА и легенд сборной России. В команду легенд ФИФА вошли экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, бывший защитник сборной Англии Уэс Браун, Кафу, бывший полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар, бывший форвард сборной Нигерии Нванкво Кану, экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш. Сборную легенд России представят экс- игроки национальной сборной: голкипер Руслан Нигматуллин, полузащитники Александр Мостовой, Алексей Смертин и Андрей Тихонов, а также Сенников и Панов.
ТАСС
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