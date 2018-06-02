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Футболисты сборной России посадили деревья в Новогорске

Футболисты сборной России после сегодняшний тренировки посадили деревья на базе в Новогорске.

Игроки подписали своими именами специальные таблички, которые расположены рядом с посаженными деревьями.

Теги: Сборная России
Сегодня, 17:45
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№2 Написал: Asking (Сегодня, 17:51) #
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Под шумок прикопали Дзюбу и Березуцких, луковицами вниз


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Смешная новость, напрашивается каламбур про деревья.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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