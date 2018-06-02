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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Футболисты сборной России посадили деревья в Новогорске
Футболисты сборной России после сегодняшний тренировки посадили деревья на базе в Новогорске.
Игроки подписали своими именами специальные таблички, которые расположены рядом с посаженными деревьями.
Игроки подписали своими именами специальные таблички, которые расположены рядом с посаженными деревьями.
Футболисты @TeamRussia после тренировки посадили деревья в Новогорске ? pic.twitter.com/7PhzMPhLoz— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2018
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