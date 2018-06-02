Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104675
Политика и события в стране и мире 4225
Ситуация на юго-востоке Украины 119504
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 18
Отдых в Крыму. 184
Товарищеские матчи сборной России 9
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525

Новости партнеров

Число волонтеров в России превысило семь миллионов человек

Численность волонтеров в России постоянно увеличивается и уже превысила семь миллионов человек.

Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на Большом форуме добровольцев, который проходит в столичном парке "Сокольники".

"В России становится все больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более семь млн человек. Вы — гордость нашей страны", — сказал Кириенко.

Он также сообщил, что волонтеры принимают участие в сборе обращений для "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.

"Сегодня волонтеры участвуют в сборе звонков и обращений для предстоящей "Прямой линии" нашего президента", — сказал Кириенко.

Он отметил, что в сборе обращений, в частности, принимают участие волонтеры-юристы. "Много волонтеров-юристов принимает сегодня звонки от граждан, и некоторые вопросы они помогают решить сразу", — добавил Кириенко.

Первый замглавы Администрации напомнил, что в этом году волонтеры участвовали в подготовке Послания президента Федеральному Собранию, а также в церемонии инаугурации главы государства.

В выступлении Кириенко также отдельно поблагодарил 32 тыс. волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу.

В "Сокольниках" собралось около 10 тыс. волонтеров со всей страны. Накануне в течение двух дней добровольцы принимали участие в различных благотворительных акциях в Москве.

ТАСС
Сегодня, 20:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (1)
online

Неплохо. Почти каждый двадцатый гарантированно владеет двумя языками (английский + 1). А тех (с 2-мя языками), кто не за футбол, гораздо больше.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Ковалёв
У нас 95% жителей, волонтеры.
При таких зарплатах, и тратах...

Нишкни! Это народ от голодухи в волонтеры идут, там кормят blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (0)

У нас 95% жителей, волонтеры.
При таких зарплатах, и тратах...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.