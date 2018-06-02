Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104675
|Политика и события в стране и мире
|4225
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119504
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|18
|Отдых в Крыму.
|184
|Товарищеские матчи сборной России
|9
|КБ-Гостевая
|26660
|Курилка
|1525
Новости партнеров
Лента новостей:
20:35
Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
Число волонтеров в России превысило семь миллионов человек
Численность волонтеров в России постоянно увеличивается и уже превысила семь миллионов человек.
Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на Большом форуме добровольцев, который проходит в столичном парке "Сокольники".
"В России становится все больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более семь млн человек. Вы — гордость нашей страны", — сказал Кириенко.
Он также сообщил, что волонтеры принимают участие в сборе обращений для "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.
"Сегодня волонтеры участвуют в сборе звонков и обращений для предстоящей "Прямой линии" нашего президента", — сказал Кириенко.
Он отметил, что в сборе обращений, в частности, принимают участие волонтеры-юристы. "Много волонтеров-юристов принимает сегодня звонки от граждан, и некоторые вопросы они помогают решить сразу", — добавил Кириенко.
Первый замглавы Администрации напомнил, что в этом году волонтеры участвовали в подготовке Послания президента Федеральному Собранию, а также в церемонии инаугурации главы государства.
В выступлении Кириенко также отдельно поблагодарил 32 тыс. волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу.
В "Сокольниках" собралось около 10 тыс. волонтеров со всей страны. Накануне в течение двух дней добровольцы принимали участие в различных благотворительных акциях в Москве.
ТАСС
Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на Большом форуме добровольцев, который проходит в столичном парке "Сокольники".
"В России становится все больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более семь млн человек. Вы — гордость нашей страны", — сказал Кириенко.
Он также сообщил, что волонтеры принимают участие в сборе обращений для "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.
"Сегодня волонтеры участвуют в сборе звонков и обращений для предстоящей "Прямой линии" нашего президента", — сказал Кириенко.
Он отметил, что в сборе обращений, в частности, принимают участие волонтеры-юристы. "Много волонтеров-юристов принимает сегодня звонки от граждан, и некоторые вопросы они помогают решить сразу", — добавил Кириенко.
Первый замглавы Администрации напомнил, что в этом году волонтеры участвовали в подготовке Послания президента Федеральному Собранию, а также в церемонии инаугурации главы государства.
В выступлении Кириенко также отдельно поблагодарил 32 тыс. волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу.
В "Сокольниках" собралось около 10 тыс. волонтеров со всей страны. Накануне в течение двух дней добровольцы принимали участие в различных благотворительных акциях в Москве.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.