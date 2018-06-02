Число волонтеров в России превысило семь миллионов человек

Численность волонтеров в России постоянно увеличивается и уже превысила семь миллионов человек.Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на Большом форуме добровольцев, который проходит в столичном парке "Сокольники"."В России становится все больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более семь млн человек. Вы — гордость нашей страны", — сказал Кириенко.Он также сообщил, что волонтеры принимают участие в сборе обращений для "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня."Сегодня волонтеры участвуют в сборе звонков и обращений для предстоящей "Прямой линии" нашего президента", — сказал Кириенко.Он отметил, что в сборе обращений, в частности, принимают участие волонтеры-юристы. "Много волонтеров-юристов принимает сегодня звонки от граждан, и некоторые вопросы они помогают решить сразу", — добавил Кириенко.Первый замглавы Администрации напомнил, что в этом году волонтеры участвовали в подготовке Послания президента Федеральному Собранию, а также в церемонии инаугурации главы государства.В выступлении Кириенко также отдельно поблагодарил 32 тыс. волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу.В "Сокольниках" собралось около 10 тыс. волонтеров со всей страны. Накануне в течение двух дней добровольцы принимали участие в различных благотворительных акциях в Москве.