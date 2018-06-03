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Бельгия и Португалия сыграли нулевую ничью

Сборная Бельгии дома сыграла вничью с Португалией (0:0) в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

Товарищеский матч

Бельгия - Португалия - 0:0

Бельгия: Куртуа, Компани (Боята, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Дембеле (Феллаини, 46), Де Брейне, Э.Азар (Т.Азар, 80), Мертенс (Шадли, 46), Р.Лукаку (Янузай, 46), Феррейра-Карраско (Бентеке, 46).

Португалия: Бету, Пепе, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Б.Фернандеш, 87), Жоау Мариу (Фернандеш, 72), Виллиам Карвалью, Бернарду Силва (Андре Силва, 78), Гонсалу Гедеш (Мариу Руй, 90+3), Мартинш (Куарежма, 63).

Предупреждение: Пепе, 54.
Теги: Сборная Бельгии Сборная Португалии
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