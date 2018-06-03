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Впервые за 30 лет сборная Германии не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд

Сборная Австрии в товарищеском матче обыграла Германию - 2:1.

Эта победа стала для австрийцев первой над немцами с 1986 года.

Впервые за 30 лет сборная Германии не может выиграть на протяжении пяти матчей.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 08:24
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№2 Написал: Иван Вавилов (Сегодня, 09:29) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 3.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:29) #
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online

Каприз многократных чемпионов мира настоящих , а не товарищеских .


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