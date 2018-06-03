Впервые за 30 лет сборная Германии не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд

Сборная Австрии в товарищеском матче обыграла Германию - 2:1.Эта победа стала для австрийцев первой над немцами с 1986 года.Впервые за 30 лет сборная Германии не может выиграть на протяжении пяти матчей.