Лев оценил выступление Нойера в первом матче за сборную Германии после травмы

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев поделился мнением о выступлении вратаря Мануэля Нойера в товарищеском матче против команды Австрии."Это было хорошее возвращение Нойера после такой длительной паузы. Он сделал один или два классных сэйва", — приводит слова Лева Bild.Специалист отметил, что на следующий день после матча он поговорит с голкипером, а затем примет окончательное решение о его включении в заявку на чемпионат мира 2018 года.Нойер не выходил в составе национальной команды с 2017 года из-за травмы.