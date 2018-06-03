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Лев оценил выступление Нойера в первом матче за сборную Германии после травмы

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев поделился мнением о выступлении вратаря Мануэля Нойера в товарищеском матче против команды Австрии.

"Это было хорошее возвращение Нойера после такой длительной паузы. Он сделал один или два классных сэйва", — приводит слова Лева Bild.

Специалист отметил, что на следующий день после матча он поговорит с голкипером, а затем примет окончательное решение о его включении в заявку на чемпионат мира 2018 года.

Нойер не выходил в составе национальной команды с 2017 года из-за травмы.

"Газета.ру"
Теги: Лев Нойер Сборная Германии
Сегодня, 08:47
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№1 Написал: Иван Вавилов (Сегодня, 09:11) #
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Регистрация: 3.06.2018 [жалоба]
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