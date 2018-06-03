Тренер сборной Бразилии: Неймар начнет матч с Хорватией на скамейке

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выйдет на поле в товарищеском матче между сборными Бразилии и Хорватии."Неймар? Он начнет на скамейке запасных, потому что он все еще восстанавливается. Он войдет в игру после перерыва. Кого он заменит, я не знаю, но идея состоит в этом. Он должен стать нашим звездным игроком, хотя и остальные также должны блистать", — цитирует главного тренера сборной Бразилии Тите Goal.com.Неймар пропустил три месяца из-за травм, полученной в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0).