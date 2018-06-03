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Президент "Барселоны": надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу надеется, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выиграет чемпионат мира в России.

"Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира-2018. Он лучший футболист в истории. Надеюсь, Лионель сможет осуществить свою мечту", — цитирует Бартомеу Marca.
Теги: Месси Барселона Сборная Аргентины
Сегодня, 10:19
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как ненавязчиво он пожелал поражения сборной Испании.)
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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