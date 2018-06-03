Президент "Барселоны": надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу надеется, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выиграет чемпионат мира в России."Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира-2018. Он лучший футболист в истории. Надеюсь, Лионель сможет осуществить свою мечту", — цитирует Бартомеу Marca.