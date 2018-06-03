Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4233
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 19
Ситуация на юго-востоке Украины 119512
Ростовские футбольные новости 548
Курилка 1526
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Гарет Саутгейт: во втором тайме Англия сбавила обороты

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Нигерией (2:1).

"Первый тайм мы провели на высоком уровне, мы играли весьма неплохо. Игроки не жадничали, делились мячом. Во втором тайме мы играли немного медленнее. У нас был незначительный спад, и мы должны сделать так, чтобы его не было на грядущем чемпионате мира", - цитирует Саутгейта Sky Sports.
Теги: Саутгемптон Сборная Англии
Сегодня, 10:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.