Гарет Саутгейт: во втором тайме Англия сбавила обороты

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Нигерией (2:1)."Первый тайм мы провели на высоком уровне, мы играли весьма неплохо. Игроки не жадничали, делились мячом. Во втором тайме мы играли немного медленнее. У нас был незначительный спад, и мы должны сделать так, чтобы его не было на грядущем чемпионате мира", - цитирует Саутгейта Sky Sports.