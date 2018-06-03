Сергей Андреев: обалдел, когда Гранат начал хватать руками соперника. И это защитник сборной?

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в преддверии товарищеского матча Россия - Турция раскритиковал игру Владимира Граната во встрече против Австрии (0:1).– Может быть, покажусь где-то резким, но не понимаю всех этих разговоров об этих схемах.– Да бросьте вы! Если ты умеешь играть в футбол, какая тебе разница – 4-4-2, 4-3-3 или 5-4-1 или еще что-то? В футбол играть надо! А мы на каком месте в рейтинге ФИФА находимся? На 66-м. Ну о чем тут говорить…Только вдумайтесь – Россия в седьмом десятке! Глубоко сейчас в третьем мире сидим.– Игнашевич выглядел против Австрии намного лучше Граната. Это очевидно. Просто я обалдел, когда рубиновец в единоборстве начал хватать руками соперника. И это защитник сборной? Хороший судья сразу его удалил бы. Что происходит-то? Игнашевич себе такого не позволяет, хотя ему через две недели стукнет 39.– А есть варианты?– Кутепов, Семенов… И что – станет лучше?! Или Нойштедтер? Не уверен. Что вы можете еще сделать? У меня ответа нет.