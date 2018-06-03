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Сергей Андреев: обалдел, когда Гранат начал хватать руками соперника. И это защитник сборной?

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в преддверии товарищеского матча Россия - Турция раскритиковал игру Владимира Граната во встрече против Австрии (0:1).

- Как нужно выходить против Турции – в четыре или в пять защитников?

– Может быть, покажусь где-то резким, но не понимаю всех этих разговоров об этих схемах.

– Почему?

– Да бросьте вы! Если ты умеешь играть в футбол, какая тебе разница – 4-4-2, 4-3-3 или 5-4-1 или еще что-то? В футбол играть надо! А мы на каком месте в рейтинге ФИФА находимся? На 66-м. Ну о чем тут говорить…Только вдумайтесь – Россия в седьмом десятке! Глубоко сейчас в третьем мире сидим.

– Допустим, Черчесов вновь сыграет в четыре защитника. Кто составит пару Игнашевичу?

– Игнашевич выглядел против Австрии намного лучше Граната. Это очевидно. Просто я обалдел, когда рубиновец в единоборстве начал хватать руками соперника. И это защитник сборной? Хороший судья сразу его удалил бы. Что происходит-то? Игнашевич себе такого не позволяет, хотя ему через две недели стукнет 39.

– Кто тогда заменит Граната?

– А есть варианты?

– Кутепов, Семенов, возможно, Нойштедтер.

– Кутепов, Семенов… И что – станет лучше?! Или Нойштедтер? Не уверен. Что вы можете еще сделать? У меня ответа нет.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 11:19
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(2)
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
avnik,

В ЧР только игрокам ЦСКА можно играть руками
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Обалдевать раньше нужно было. У нас в чемпионате давненько ручками "играют". Самое смешное, что когда начинаешь эту тему поднимать - дескать, не по правилам это, то все смеются и рассказывают, что во всем мире так играют и везде судьи на это закрывают глаза.

А оказывается в сборной России так играть нельзя. А почему? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 12:03) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
А у нас в стране сейчас только и знают, что дискутируют, размышляют, спорят, говорят, а никто ничего не делает, начиная от Главы сельского поселения и кончая Президентом

Но есть различия в размере - воровства
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:48) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
А у нас в стране сейчас только и знают, что дискутируют, размышляют, спорят, говорят, а никто ничего не делает, начиная от Главы сельского поселения и кончая Президентом
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 11:47) #
  • -3
  •  (7)

Дзюбу в пару ставьте - больше вариантов нет


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (9)

Серхио Рамос тоже позволяет себе руками , ну и что . Обалдевай - не обалдевай , нынче такой быстрый футбол потому что. Не успел ногами идут в ход и руки.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 11:39) #
  • +3
  •  (7)

Что вы можете еще сделать? У меня ответа нет.

А у меня есть: ДЕТСКИЙ-ЮНОШЕСКИЙ футбол. Оттуда все ноги растут. А не из джёпы.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что вы можете еще сделать? У меня ответа нет.

в стране 146 млн и ни у кого ответа нет.
так может надо смотреть глубже?не в конкретную ситуацию.а именно в причину ситуации?и не только смотреть, а менять, делать.а то поговорили поговорили и все забили.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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