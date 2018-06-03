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Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Турцией

В тренировке сборной России перед товарищеским матчем против Турции принимают участие все футболисты.

Занятие проходит в Новогорске, в нем участвуют все 28 игроков, вызванных Станиславом Черчесовым для подготовки к ЧМ-2018.

Товарищеский матч сборной России против Турции состоится 5 июня в 19:00 (мск.) на стадионе ЦСКА в Москве.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:12
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:23) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Збс, ворота имеются?
А то, судя по последнему матчу, без ворот тренируются.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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