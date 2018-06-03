Мяч, которым сыграют в матче-открытии ЧМ-2018, вернут из космоса на Землю

Экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" с МКС вместе с мячом, которым сыграют в матче-открытии чемпионата мира-2018.В составе экипажа – российский космонавт Антон Шкаплеров. Он должен будет вернуть на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, доставленный на станцию 24 марта другим космонавтом Олегом Артемьевым.