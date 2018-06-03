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Мяч, которым сыграют в матче-открытии ЧМ-2018, вернут из космоса на Землю

Экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" с МКС вместе с мячом, которым сыграют в матче-открытии чемпионата мира-2018.

В составе экипажа – российский космонавт Антон Шкаплеров. Он должен будет вернуть на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, доставленный на станцию 24 марта другим космонавтом Олегом Артемьевым.

РИА Новости
Сегодня, 12:29
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Из-за этого даже сократили срок пребывания экспедиции в космосе. Говорят и считают, что только "космический" мяч может помочь нашей сборной одержать победу.

Этот мяч из космоса - символ путинской страны

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Из-за этого даже сократили срок пребывания экспедиции в космосе. Говорят и считают, что только "космический" мяч может помочь нашей сборной одержать победу.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
че мистер сервант запустил его туда)))


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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