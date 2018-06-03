Александр Легков: Игнашевич остается лидером сборной

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков, в апреле завершивший карьеру, сказал, что по примеру Сергея Игнашевича может вернуться в спорт. Лыжник отметил, что 38-летний защитник в своем возрасте остается лидером сборной России.– Конечно, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах, – цитирут RT Легкова. – Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остается лидером команды. Возможно, еще кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина.– Не считаю себя профессионалом, могу лишь делать выводы на основании того, что говорят или пишут. Но я бы не назвал это провалом – скорее, ошибкой руководства, которое не может подготовить настоящих чемпионов. Не хочу верить, что в такой огромной стране не найдется 11 талантливых спортсменов. Возможно, есть ошибки в методике подготовки, которые необходимо исправлять ещё на уровне детского спорта.