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Александр Легков: Игнашевич остается лидером сборной

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков, в апреле завершивший карьеру, сказал, что по примеру Сергея Игнашевича может вернуться в спорт. Лыжник отметил, что 38-летний защитник в своем возрасте остается лидером сборной России.

– Все обсуждают возвращение Сергея Игнашевича в сборную России по футболу. Вы бы вернулись, если бы вам сказали, что без вас команда никак не справится?

– Конечно, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах, – цитирут RT Легкова. – Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остается лидером команды. Возможно, еще кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина.

– Однако Евгений Кафельников довольно жестко раскритиковал футболистов, сказав, что в игровых видах спорта потеряно целое поколение. Как представитель неигрового вида, вы бы согласились с этим утверждением?

– Не считаю себя профессионалом, могу лишь делать выводы на основании того, что говорят или пишут. Но я бы не назвал это провалом – скорее, ошибкой руководства, которое не может подготовить настоящих чемпионов. Не хочу верить, что в такой огромной стране не найдется 11 талантливых спортсменов. Возможно, есть ошибки в методике подготовки, которые необходимо исправлять ещё на уровне детского спорта.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игнашевич Сборная России
Сегодня, 13:38
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№2 Написал: Asking (Сегодня, 14:26) #
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Первая буква - "Пэ".
Тормоз полнейший, мистер привоз несамоходный.


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Динамо» М
какой лидер такая и сборная
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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