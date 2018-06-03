Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе

Защитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о том, что игрок казанского "Рубина" Владимир Гранат получает много незаслуженной критики:- В игре против Австрии мы действительно допускали ошибки, которые были видны и со стороны. Но надо понимать, что мы разбираем их не как обычные зрители. У нас свои, так их назовём, недочёты, но я не могу говорить об этом подробно и раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Этот матч мы уже разобрали.- Для нас такая расстановка не новость, мы ведь так в клубах играем. Да, в сборной эту систему давно не практиковали. Сейчас с Австрией положительного результата не добились. Что будет в следующем матче, я сказать не могу.- Те, кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбирается в футболе. Ошибки бывают у каждого. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Володя Гранат сыграл с Австрией достойно, это был совсем не слабый противник.– У меня - нет. Мы концентрируемся на работе. Есть понимание, к чему команда готовится. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки отличаются. Разобрали матч с Австрией... Мы совершили много ошибок, нам на них указали. Теперь нужно исправляться.- Да, свежести нам не хватило, потому что в Австрии закладывался фундамент. А нагрузок становится поменьше, и, думаю, будем выглядеть посвежее.- Видел матч Италия - Саудовская Аравия. Раньше еще смотрел Египет против Португалии и Уругвай против Австрии.- По крайней мере, пока Италия действовали собранно, у Саудовской Аравии ничего не получалось, но как-то только итальянцы расслабились, соперник заиграл уже совсем по-другому. Так что ни с одной командой нам нельзя будет расслабляться и давать противнику играть в футбол, - передает слова футболиста корреспондентГригорий Каленов.