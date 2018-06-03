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Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе
Защитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о том, что игрок казанского "Рубина" Владимир Гранат получает много незаслуженной критики:
- Матч с Австрией уже разобрали, какие главные ошибки допустили в обороне?
- В игре против Австрии мы действительно допускали ошибки, которые были видны и со стороны. Но надо понимать, что мы разбираем их не как обычные зрители. У нас свои, так их назовём, недочёты, но я не могу говорить об этом подробно и раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Этот матч мы уже разобрали.
- Насколько тяжело перестраиваться на новую схему в четыре защитника?
- Для нас такая расстановка не новость, мы ведь так в клубах играем. Да, в сборной эту систему давно не практиковали. Сейчас с Австрией положительного результата не добились. Что будет в следующем матче, я сказать не могу.
- Больше всех после последней игры критиковали Граната...
- Те, кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбирается в футболе. Ошибки бывают у каждого. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Володя Гранат сыграл с Австрией достойно, это был совсем не слабый противник.
- Скоро будет объявлен окончательный состав заявки на Чемпионат Мира, кого-то из защитников придется отцепить. Есть волнение?
– У меня - нет. Мы концентрируемся на работе. Есть понимание, к чему команда готовится. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки отличаются. Разобрали матч с Австрией... Мы совершили много ошибок, нам на них указали. Теперь нужно исправляться.
- После матча в Австрии много говорили о том, что команда была под нагрузками и это сказалось. Сейчас нагрузки снизились?
- Да, свежести нам не хватило, потому что в Австрии закладывался фундамент. А нагрузок становится поменьше, и, думаю, будем выглядеть посвежее.
- Матчи соперников по группе смотрели?
- Видел матч Италия - Саудовская Аравия. Раньше еще смотрел Египет против Португалии и Уругвай против Австрии.
- И как вам саудиты?
- По крайней мере, пока Италия действовали собранно, у Саудовской Аравии ничего не получалось, но как-то только итальянцы расслабились, соперник заиграл уже совсем по-другому. Так что ни с одной командой нам нельзя будет расслабляться и давать противнику играть в футбол, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Матч с Австрией уже разобрали, какие главные ошибки допустили в обороне?
- В игре против Австрии мы действительно допускали ошибки, которые были видны и со стороны. Но надо понимать, что мы разбираем их не как обычные зрители. У нас свои, так их назовём, недочёты, но я не могу говорить об этом подробно и раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Этот матч мы уже разобрали.
- Насколько тяжело перестраиваться на новую схему в четыре защитника?
- Для нас такая расстановка не новость, мы ведь так в клубах играем. Да, в сборной эту систему давно не практиковали. Сейчас с Австрией положительного результата не добились. Что будет в следующем матче, я сказать не могу.
- Больше всех после последней игры критиковали Граната...
- Те, кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбирается в футболе. Ошибки бывают у каждого. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Володя Гранат сыграл с Австрией достойно, это был совсем не слабый противник.
- Скоро будет объявлен окончательный состав заявки на Чемпионат Мира, кого-то из защитников придется отцепить. Есть волнение?
– У меня - нет. Мы концентрируемся на работе. Есть понимание, к чему команда готовится. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки отличаются. Разобрали матч с Австрией... Мы совершили много ошибок, нам на них указали. Теперь нужно исправляться.
- После матча в Австрии много говорили о том, что команда была под нагрузками и это сказалось. Сейчас нагрузки снизились?
- Да, свежести нам не хватило, потому что в Австрии закладывался фундамент. А нагрузок становится поменьше, и, думаю, будем выглядеть посвежее.
- Матчи соперников по группе смотрели?
- Видел матч Италия - Саудовская Аравия. Раньше еще смотрел Египет против Португалии и Уругвай против Австрии.
- И как вам саудиты?
- По крайней мере, пока Италия действовали собранно, у Саудовской Аравии ничего не получалось, но как-то только итальянцы расслабились, соперник заиграл уже совсем по-другому. Так что ни с одной командой нам нельзя будет расслабляться и давать противнику играть в футбол, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
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