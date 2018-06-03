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Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе

Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболеЗащитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о том, что игрок казанского "Рубина" Владимир Гранат получает много незаслуженной критики:

- Матч с Австрией уже разобрали, какие главные ошибки допустили в обороне?

- В игре против Австрии мы действительно допускали ошибки, которые были видны и со стороны. Но надо понимать, что мы разбираем их не как обычные зрители. У нас свои, так их назовём, недочёты, но я не могу говорить об этом подробно и раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Этот матч мы уже разобрали.

- Насколько тяжело перестраиваться на новую схему в четыре защитника?

- Для нас такая расстановка не новость, мы ведь так в клубах играем. Да, в сборной эту систему давно не практиковали. Сейчас с Австрией положительного результата не добились. Что будет в следующем матче, я сказать не могу.

- Больше всех после последней игры критиковали Граната...

- Те, кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбирается в футболе. Ошибки бывают у каждого. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Володя Гранат сыграл с Австрией достойно, это был совсем не слабый противник.

- Скоро будет объявлен окончательный состав заявки на Чемпионат Мира, кого-то из защитников придется отцепить. Есть волнение?

– У меня - нет. Мы концентрируемся на работе. Есть понимание, к чему команда готовится. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки отличаются. Разобрали матч с Австрией... Мы совершили много ошибок, нам на них указали. Теперь нужно исправляться.

- После матча в Австрии много говорили о том, что команда была под нагрузками и это сказалось. Сейчас нагрузки снизились?

- Да, свежести нам не хватило, потому что в Австрии закладывался фундамент. А нагрузок становится поменьше, и, думаю, будем выглядеть посвежее.

- Матчи соперников по группе смотрели?

- Видел матч Италия - Саудовская Аравия. Раньше еще смотрел Египет против Португалии и Уругвай против Австрии.

- И как вам саудиты?

- По крайней мере, пока Италия действовали собранно, у Саудовской Аравии ничего не получалось, но как-то только итальянцы расслабились, соперник заиграл уже совсем по-другому. Так что ни с одной командой нам нельзя будет расслабляться и давать противнику играть в футбол, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Теги: Кутепов сборная России
Сегодня, 14:11
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№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ты щегол опять разговорился, за собой огрехи убери потом и говори.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:59) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Знает о чем говорит! Он ещё больше ошибается)
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: alx64 (Сегодня, 14:50) #
  • -1
  •  (3)

а да забыли если был еще новоселка то ваще проиграли 0-6!!!!!!!!!!!!!!этих тварей надо гнать!!!!!!!!!!!!!!заодно это не дорузумение тренера черножопава!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
думал что кутепов один бездарь но гранат такой же
и вот теперь хвалят друг друга
и судя по заявлению кутепов полный ноль в футболе
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (6)

Там и одной ошибки было достаточно. Кутепов не разбирается в футболе?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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