Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов сообщил, что его слова, сказанные в интервью испанскому изданию EFE, были искажены. Сегодня утром в ряде СМИ была опубликована новость со ссылкой на это интервью, где Ледяхов якобы говорил, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной.- Во второй половине апреля, когда мы играли на выезде с "Локомотивом" и "Спартаком". Поговорили с испанским корреспондентом, который работает в Москве.- Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло.