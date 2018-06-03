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Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов сообщил, что его слова, сказанные в интервью испанскому изданию EFE, были искажены. Сегодня утром в ряде СМИ была опубликована новость со ссылкой на это интервью, где Ледяхов якобы говорил, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной.

- Когда вы дали это интервью?

- Во второй половине апреля, когда мы играли на выезде с "Локомотивом" и "Спартаком". Поговорили с испанским корреспондентом, который работает в Москве.

- Вы действительно сказали, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной?

- Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ледяхов
Сегодня, 14:28
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№2 Написал: casabl (Сегодня, 15:57) #
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online

Не говорил? А ведь думал!!!! Да так, что во всех весях слышно.

Кстати, я тоже так думаю.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 14:41) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Asking,

иди съешь свой высер веткой ниже laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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