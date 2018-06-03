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Идову и Муса попали в заявку сборной Нигерии на ЧМ-2018

Сборная Нигерии назвала окончательный вариант заявки на ЧМ-2018. В нее попали защитника "Амкара" Брайн Идову и форвард "Лестера" Ахмед Муса, выступавший за ЦСКА на правах аренды.

Вратари: Энзенва Икечукву ("Эньимба"), Фрэнсис Узохо ("Депортиво", Испания), Даниэль Акпейи ("Чиппа Юнайтед", ЮАР).

Защитники: Абдуллахи Шеку ("Бурсаспор", Турция), Тайрон Эбьюэхи ("Ден Хааг", Голландия), Элдерсон Эчиджиле ("Серкль Брюгге", Бельгия), Брайн Идову ("Амкар", Россия), Чидозье Авазьем ("Нант"), Уильям Троост-Эконг ("Бурсаспор", Турция), Леон Балогун ("Майнц", Германия), Кеннет Омеруо ("Касымпаша", Турция).

Полузащитники: Джон Оби Микел ("Тяньцзинь Тэда", Китай), Огенйи Онази ("Трабзонспор", Турция), Уилфрид Ндиди ("Лестер", Англия), Огхенекаро Этебо ("Лас-Пальмас"), Джон Огу ("Хапоэль" Б-Ш, Израиль), Джоэл Оби ("Торино", Италия).

Нападающие: Ахмед Муса, Келечи Ихеаначо (оба - "Лестер", Англия), Одион Игало ("Чанчунь Ятай", Китай), Алекс Ивоби ("Арсенал", Англия), Виктор Мозес ("Челси"), Симеон Нванкво ("Кротоне").
Сегодня, 15:03
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№2 Написал: anonymous (Сегодня, 15:38) #
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Цитата: LLM
А если бы у нас расистов было бы поменьше играл бы сейчас Идову за сборную России. Не хуже некоторых защитников нашей сборной!

и не поспоришь, причём он по сути больше русский, чем нигериец
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: LLM (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А если бы у нас расистов было бы поменьше играл бы сейчас Идову за сборную России. Не хуже некоторых защитников нашей сборной!
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
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